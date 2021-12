L’importante e repentina crescita dei casi di positività registrata in Svizzera e in Ticino nelle ultime settimane non mette sotto pressione solamente il sistema sanitario e ospedaliero, ma anche il sistema di analisi dei test e della gestione dei casi da parte del Servizio di tracciamento contatti («contact tracing») del Cantone. Al fine di accelerare i tempi e riuscire a evadere entro 24 ore i nuovi casi, a partire da mercoledì il servizio di tracciamento evaderà i nuovi casi in tempo reale, mentre grazie al supporto dei militi della protezione civile si potranno evadere i ritardi accumulati, formalizzando le informazioni e i documenti necessari per l’isolamento e la quarantena.