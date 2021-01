Sembra allentarsi giorno dopo giorno la pressione sugli ospedali ticinesi. Nell’ultimo mese nel nostro cantone sono più che dimezzati i pazienti affetti da coronavirus ricoverati nei due centri COVID. Ieri, secondo il bollettino quotidiano, nelle strutture sanitarie si trovavano 164 persone. Un dato, questo, che negli ultimi tre giorni è sempre rimasto sotto quota duecento, mentre tra fine dicembre e inizio gennaio era schizzato sopra i 370, con punte di 384, 388 e 385 dal 3 al 5 gennaio. Similmente, anche i contagi quotidiani si sono via via ridotti, passando dagli oltre duecento di inizio anno, alla cinquantina degli ultimi giorni. Insomma, i numeri sembrano indicare che la via che abbiamo intrapreso è quella corretta. «Sicuramente l’evoluzione degli ultimi giorni è positiva e riflette quella...