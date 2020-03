Ieri è stata toccata ancora una volta una scuola, le medie di Canobbio. Un allievo ha infatti contratto il coronavirus. «Si valutano costantemente l’evoluzione e tutte le misure utili e necessarie in base alla curva di diffusione del contagio. Il mio compito è analizzare e discutere la situazione, ma la decisione resta di competenza del Consiglio di Stato. A livello di amministrazione cantonale si sta lavorando su più piani per far fronte a tutti i possibili scenari futuri». Questa la risposta del medico cantonale Giorgio Merlani sulla tematica. Poi gli chiediamo di più, se tutta questa fase d’attesa non sia rivolta alla popolazione, come un avvertimento, una spinta a trovare ognuno le proprie soluzioni. «I servizi preposti, di vari dipartimenti, stanno lavorando alacremente per prepararsi a questa eventualità». È nell’aria, rimane nell’aria.

Con il medico cantonale tocchiamo anche un altro punto, quello evidenziato da alcuni suoi colleghi, che vedono nell’immediata chiusura delle scuole, per alcuni di tutte le scuole, un’impellente necessità. «L’evidenza scientifica in tutta onestà non è chiara, né in un senso, né nell’altro e le misure vanno costantemente aggiornate in base all’andamento della nostra curva di diffusione della COVID-19; secondo il numero di casi nuovi che emergono. Le misure vanno anche analizzate in termini globali: effetto su terze persone e influsso sul traffico viaggiatori, per citare due aspetti». E ribadisce: «Ciascuno in definitiva ha le proprie opinioni. Qualcuno si appoggia su basi scientifiche, altri meno. Io mi baso sulle raccomandazioni ufficiali, frutto delle proposte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), concordate a livello federale e decise sul nostro modello, sul nostro andamento». Si è parlato sin qui dei bambini come di possibili vettori del virus, meno si è detto della pericolosità della malattia nei loro confronti. «I bambini permangono una delle categorie meno a rischio per quanto riguarda le conseguenze. Si pensa che la maggioranza di loro presenti un decorso privo di sintomi o con pochi sintomi. Mentre le persone più anziane, con patologie pregresse, sono più a rischio di complicazioni legate all’infezione».