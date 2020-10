Dopo un periodo di relativa calma, a causa della pandemia le finanze cantonali sono tornate in poco tempo a preoccupare la politica: dapprima con il preconsuntivo 2020 presentato a metà settembre (che prevede un disavanzo di 269,5 milioni), e poi con il preventivo 2021 presentato settimana scorsa che a sua volta stima il disavanzo a 230,7 milioni. Cifre che hanno portato il Governo stesso a chiedere un «intervento attivo» da parte dei partiti. E proprio per capire come affronteranno questa complessa situazione, ospiti di Gianni Righinetti, a «La domenica del Corriere» erano presenti il consigliere di Stato Christian Vitta, l’economista Amalia Mirante, il capogruppo PPD Maurizio Agustoni, il capogruppo UDC Sergio Morisoli e il leghista Michele Guerra in collegamento via Skype.

A ricordare e commentare la complessa situazione dei conti cantonali, ad inizio trasmissione, è stato lo stesso direttore del DFE, il quale ha evidenziato in particolare «il campanello d’allarme dell’autofinanziamento negativo, che significa che per far fronte alle spese correnti dobbiamo ricorrere al debito».

Dal canto suo Mirante si è detta preoccupata dal fatto che nel preventivo presentato dal Governo «non sono presenti interventi attivi per aiutare l’economia e le economie domestiche in questo periodo di crisi». «Vedo - ha aggiunto l’economista - un aumento di spesa che non dipende dalla crisi pandemica, ma sopratutto da scelte fatte in precedenza alla crisi».

Il capogruppo PPD è invece tornato a sottolineare che, «anche se dobbiamo avere un occhio di riguardo per i conti, la priorità oggi va data alla tenuta dell’economia e del tessuto sociale». Insomma, secondo Agustoni «anche se c’è preoccupazione per i conti cantonali, questa preoccupazione non deve trasformarsi in angoscia».

Morisoli ha invece evidenziato la continua e progressiva crescita dalla spesa pubblica, spiegando che «sarebbe un errore colossale pensare che le cose si metteranno a posto da sole: la congiuntura non basterà per riequilibrare questa situazione». Secondo il capogruppo UDC, però, sarà anche importante «fare il passo secondo la gamba per il risanamento dei conti. Penso che dovremmo fissare un importo, un obiettivo, ad esempio di 200 milioni, per far rientrare il deficit strutturale».

Riguardo al risanamento delle finanze, Guerra ha invece auspicato che «si intervenga senza colpire il cittadino, ma tagliando il cosiddetto grasso che cola».

Tirare la cinghia

Come detto, vista la situazione il Governo ha chiesto alla politica «un intervento attivo» e presto incontrerà i partiti per definire la rotta. Ma cosa si aspetta Vitta da questi incontri? «Consapevolezza della situazione. Anche perché è un lavoro che non si risolve dall’oggi al domani e il nostro sguardo è già rivolto al preventivo 2022».

Ora si tratta di capire se i partiti di Governo, come fatto in passato, troveranno unità d’intenti nel risanare la finanze. A questo proposito Guerra ha spiegato che «per trovare un ricetta per il rilancio servirà sicuramente concordanza tra i partiti. Dovremo tirare la cinghia, ma per farlo dovremo essere tutti uniti, come fatto nel 2015».

Anche Agustoni - rimarcando che «la mediazione fa parte del DNA del suo partito» - ha spiegato che «ci saranno delle rinunce da fare da una parte e dall’altra». Il capogruppo PPD ha anche voluto ricordare la situazione particolare del nostro cantone rispetto al resto della Svizzera, in particolare nell’ambito della libera circolazione: «Le autorità devono chiedere a Berna una qualche forma di compensazione per contrastarne gli effetti negativi». A fargli eco anche Guerra, secondo il quale «Berna deve concedere al nostro cantone uno statuto speciale vista la sua situazione eccezionale».

E su questo punto Mirante ha ricordato la nota questione della perequazione finanziaria: «Il Ticino non riesce mai a difendersi e finiamo sempre per ricevere poco o niente anche se il nostro tessuto economico è completamente diverso».

