Buone nuove sul fronte delle finanze cantonali. Ieri, la Sottocommissione finanze del Gran Consiglio ha ricevuto in audizione il presidente del Governo Manuele Bertoli e il direttore del DFE Christian Vitta per un aggiornamento sulla delicata situazione finanziaria in cui versano i conti dello Stato.

Aggiornamento durante il quale è stato annunciato un leggero miglioramento della situazione. Come spiega il consigliere di Stato Christian Vitta, da noi contattato, «il Governo ha fornito alla Sottocommissione i dati aggiornati del Preconsuntivo 2021, dai quali emerge che i conti pubblici dello scorso anno dovrebbero chiudersi con un disavanzo inferiore ai 100 milioni di franchi». Si tratta, precisa Vitta, «di un miglioramento rispetto all’ultimo preconsuntivo di novembre che prevedeva una perdita...