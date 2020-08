Il tunnel di base del Ceneri sarà ufficialmente inaugurato venerdì 4 settembre. L’opera permetterà di sfruttare pienamente Alptransit - o nuova ferrovia transalpina (NFTA) -, anche in materia di trasporto merci. Per i passeggeri, il nord e il sud della Svizzera si avvicineranno.

Il tunnel di 15,4 chilometri, che collega Vezia e Camorino, permetterà di ridurre di un quarto d’ora il tragitto fra Lugano e Zurigo, che scenderà sotto le due ore. Dalle sponde della Limmat fino a Milano ci vorranno 3 ore e 17 minuti, contro le 3 ore e 40 attuali. In Ticino, come ormai noto, la novità sta soprattutto nel collegamento diretto fra Locarno e Lugano. Il tempo di viaggio sarà di circa 30 minuti.

L’entrata in servizio ufficiale della galleria è prevista per il 13 dicembre, in occasione del cambiamento d’orario. Il primo treno ad attraversare il Ceneri sarà un convoglio che partirà in direzione nord alle 06:00 da Lugano.