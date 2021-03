«Contro il disagio giovanile serve coraggio politico»

Per far fronte ai recenti episodi di violenza giovanile e, soprattutto, per arginare il fenomeno in futuro, perché non consentire a livello locale e regionale spazi fisici d’incontro in cui i ragazzi possano incontrarsi «in presenza» nel rispetto di determinate norme sanitarie? A proporre questo cambio di paradigma rispetto al problema del disagio giovanile è il PLR, secondo cui questa soluzione potrebbe rivelarsi vincente nel porre un freno al malessere e nell’aprire un dialogo costruttivo.

Riappropriarsi della normalità

Il confinamento e le misure restrittive, rimarca il PLR in una missiva al Consiglio di Stato, hanno duramente colpito anche il benessere psicofisico dei ragazzi tra i 15 e i 25 anni. «Il disagio giovanile è uno dei segni più evidenti di questa pandemia che ha infettato i percorsi...