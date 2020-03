L’attuale situazione legata al Covid-19 richiede particolare attenzione nell’allocazione delle risorse della Polizia, sia umane sia in termini di mezzi. Questo da un lato per fronteggiare ed evitare l’espansione del virus e, dall’altro, per garantire le molteplici missioni a livello di sicurezza come la vigilanza sulle disposizioni decise dall’autorità.