Lo scorso sabato è entrata in vigore la nuova vignetta autostradale. Come ogni anno, alcuni ritardatari si sono dimenticati di cambiarla in tempo. E, come ogni anno, la Polizia cantonale ha effettuato i controlli ai valichi autostradali, proprio per accertarsi che tutti gli automobilisti fossero in regola. Non solo sbadati, ma anche veri e propri «furbetti» della vignetta. Ma questo è un altro discorso. Abbiamo seguito gli agenti in un posto di blocco per seguire i loro controlli, tra severità e casi dove invece prevale il buonsenso...