Contromosse invernali per la ristorazione

l’appello

GastroTicino chiede alle autorità cantonali e comunali facilitazioni per ristoranti e bar durante la stagione più fredda - L’idea è arredare e riscaldare gli spazi esterni ai locali sul suolo pubblico - Massimo Suter: «Vogliamo allestire delle strutture per far sentire il cliente più sicuro visti gli spazi più ampi»