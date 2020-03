Le analisi hanno confermato un primo caso di contagio in una scuola ticinese. Si tratta di uno studente della Scuola d’arti e mestieri di Bellinzona. I compagni di classe e alcuni docenti che hanno avuto contatti con il ragazzo resteranno a casa in quarantena per due settimane. Salgono intanto a 15 i contagi accertati nel nostro cantone, più il militare ticinese risultato positivo dopo essere entrato in servizio alla piazza d’armi di Wangen an der Aare (BE).

A prendere la parola per primo è stato il presidente del Governo Christian Vitta, che ha spiegato che il Consiglio di Stato «nella sua seduta ha formalizzato la decisione di avvalersi di un supporto organizzativo strutturato». «Il Governo continuerà a monitorare la situazione», ha detto Vitta, ribadendo la fiducia negli esperti e chiedendo ai cittadini di fare lo stesso.

Potranno essere chiamati in servizio i militi della Protezione civile

«Il supporto organizzativo - ha spiegato il comandante della polizia cantonale Matteo Cocchi - è uno strumento che potrà garantire continuità al cantone e supporto al Governo. Con questa decisione potranno essere chiamati in servizio anche i militi della protezione civile».

15 casi confermati i Ticino

«Ad oggi ci sono 15 casi confermati, più il soldato ticinese», ha spiegato il medico cantonale Giorgio Merlani, ricordando che «l’impatto della malattia su ciascun paziente è diverso in base alla salute e all’età». «Ciò che ci preoccupa, invece, è il grande afflusso di pazienti nelle strutture sanitarie: per questo è fondamentale non creare panico. Con questa situazione dovremo convivere, dobbiamo quindi essere disposti ad accettare delle limitazioni».

Dei 15 casi di persone infette, «una buona parte sono isolate al domicilio, mentre alcune sono ricoverate», ha evidenziato il medico cantonale, ricordando che «attualmente un anziano con problemi di salute è in terapia intensiva, si tratta del secondo caso di infezione di coronavirus riscontrato nel cantone».

Il medico cantonale ha quindi parlato della possibilità di chiudere le scuole. Una misura che per il momento non è ritenuta necessaria. «I bambini sono meno soggetti alla malattia e hanno sintomi più lievi. Eventuali misure per la scuola potrebbero avere senso più in là, per evitare che gli studenti possano trasmettere il virus ai familiari più vulnerabili».

Il caso di contagio è alla Scuola d’arti e mestieri di Bellinzona

Da parte sua Manuele Bertoli, direttore del DECS, ha parlato del primo caso in una scuola ticinese: «È la Scuola d’arti e mestieri di Bellinzona l’istituto dove si è registrato il contagio». Di conseguenza, 35 allievi e 4 docenti sono stati messi in quarantena. Dodici di loro sono già stati autorizzati a tornare a scuola. I ragazzi in quarantena potranno continuare a seguire in parte la formazione grazie ai sistemi informatici. Il contagio dello studente ticinese è riconducibile alla Lombardia.

Nessuna chiusura delle scuole

«Le scuole continuano il loro percorso, proprio per tutelare chi è più vulnerabile», ha chiarito Bertoli. «Ad oggi è l’atteggiamento più consono alla situazione. Il pericolo è per le persone anziane e malate, a scuola ci sono normalmente persone giovani e sane», ha aggiunto.

«Non giudico la decisione della vicina Italia di chiudere scuole e università malgrado il problema sia sostanzialmente concentrato al Nord: è un problema italiano», ha detto Bertoli rispondendo a una domanda.

Le due opzioni per il mondo del lavoro

Gli strumenti attivi per il mondo del lavoro sono due, ha invece spiegato il direttore del DFE Christian Vitta: il lavoro ridotto e la fideiussione (per chi avesse temporanei problemi di liquidità). Per il turismo è stata invece attivata una task force apposita.

Rinvio delle elezioni comunali? «Non è un’ipotesi»

Il presidente del Consiglio di Stato Vitta, sollecitato dai giornalisti, ha escluso un possibile rinvio delle elezioni comunali in agenda il 5 aprile: «Non è un’ipotesi presa in considerazione».

