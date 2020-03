Sono passati dai 218 di questa mattina ai 258 del pomeriggio i casi di contagio in Ticino. Le cifre, fornite dal medico cantonale Giorgio Merlani, indicano che la curva epidemica sta salendo «troppo velocemente». «Il 21 febbraio - ha spiegato Merlani - nessuno di noi sapeva molto di questo virus, il 25 febbraio abbiamo avuto il primo caso in Ticino. A tre settimane da quel giorno le misure messe in atto evolvono».

52 persone in ospedale, 13 in terapia intensiva

«Stiamo salendo a una velocità eccessiva: ci sono 52 persone in ospedale e 13 in terapia intensiva. Se non interveniamo individualmente non riusciremo a schiacciare la curva», ha proseguito Merlani. «I giovani devono capire che potrebbe capitare a un loro genitore, a un nonno o di aver loro stessi bisogno di andare in ospedale e il pronto soccorso sarà diverso», ha detto, invitando tutti alla responsabilità. E sempre rivolgendosi ai giovani, Merlani ha spiegato: «Chiudere le scuole non vuol dire andare in giro e ritrovarsi. Se come cittadini non ci muoviamo la curva non si abbasserà, malgrado tutte le misure messe in campo».

De Rosa: «Adesso non c’è spazio per l’egoismo»

Raffaele De Rosa, direttore del DSS, si è rivolto alla popolazione «come papà, figlio e nipote»: «Dobbiamo cercare di appiattire la curva dei contagi – ha spiegato – sono provvedimenti necessari ma non saranno sufficienti se non vi sarà presa di coscienza da parte di tutti». «In questo momento non c’è spazio per l’egoismo, dobbiamo tornare a essere più solidali. In questi giorni sono nate diverse iniziative per aiutare gli anziani. Gesti molto notevoli che vanno attuate però in totale sicurezza».

Bertoli: «Abbiamo seguito le indicazioni di Berna, fare diversamente sarebbe stato da arroganti»

Da parte sua il direttore del DECS Manuele Bertoli ha spiegato le ragioni del cambio di rotta per le scuole. «Le condizioni sono cambiate: ci stiamo gradualmente adattando alla situazione giorno per giorno», ha detto. «In questo contesto la chiusura delle scuole – decisione accompagnata da misure di accudimento per i bambini che non possono stare a casa – è utile per contrastare il contagio. Resta fermo il principio per cui lo scambio intergenerazionale va evitato». «La scuola cambia missione: diventa luogo di accudimento per un po’ di tempo. Questo cambiamento di rotta dimostra come questo Governo in maniera unitaria vuole remare assieme alle decisioni che vengono da Berna», ha aggiunto.

«Mercoledì - ha proseguito - ci è stato indicato da Berna che era meglio tenere le scuole aperte per tenere gli ospedali sgombri. Se avessimo agito diversamente saremmo stati arroganti. Ma le cose cambiano rapidamente ed è importante agire in maniera unitaria, al di là dei dubbi personali».

Gobbi: «40 mila passaggi in meno alla frontiera»

Per quanto riguarda la situazione al confine con l’Italia, il direttore del DI Norman Gobbi ha spiegato che «purtroppo su questo fronte non ci sono novità, se non una codifica di quel che già si fa da lunedì sul territorio». A livello numerico, alla frontiera sono stati registrati 40 mila i passaggi in meno alla frontiera rispetto a un mese fa, passando da 68 mila a 28 mila.

Vitta «Misure restrittive anche per l’economia privata»

Il presidente del Governo ha invece ricordato le misure decise questa mattina dall’esecutivo:

- L’Amministrazione pubblica garantirà solo i servizi di base e interromperà l’erogazione di servizi al pubblico non prioritari.

- Ulteriori misure restrittive per l’economia privata, che saranno comunicate domani. Al momento sono oltre 800 le domande di lavoro ridotto inoltrate dalle aziende

- Chiuse tutte le scuole dell’obbligo per ridurre i contagi.

Queste misure – ha spiegato Vitta – costituiscono passo ulteriore per far fronte all’epidemia. «Sono sacrifici necessari per far fronte insieme a questa situazione delicata. Serve grande senso di responsabilità e chiediamo a tutti di rispettare e far rispettare tutte le direttive. Si tratta di essere più che mai uniti», ha evidenziato.

