Sono 33 i casi confermati di coronavirus in Ticino, senza contare il milite di Wangen an der Aare. È stato annunciato quest’oggi durante la conferenza stampa per aggiornare la popolazione sulla situazione legata ai nuovi contagi, in diretta da Palazzo delle Orsoline a Bellinzona. Presenti all’incontro informativo: il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, il direttore del DSS Raffaele De Rosa, il medico cantonale Giorgio Merlani.

Il Consiglio di Stato ha deciso che a partire da domani, sabato 7 marzo 2020, e fino al 15 di marzo 2020, non sono più consentite manifestazioni pubbliche e private con più di 150 persone (compresi i partecipanti e il personale correlato all’organizzazione). Si raccomanda comunque alle persone dei gruppi più vulnerabili particolare prudenza nella partecipazione a eventi pubblici e privati. Ricordiamo che per informazioni legate all’organizzazione di manifestazioni è sempre possibile rivolgersi all’indirizzo eventi-covid@polca.ti.ch.

Il medico cantonale Giorgio Merlani ha inoltre deciso l’entrata in vigore di una limitazione delle visite ai pazienti e agli ospiti di ogni tipo di struttura sanitaria e socio-sanitaria ticinese secondo direttive odierne emanate dal medico cantonale. Si tratta di una nuova misura di prevenzione, volta a limitare il più possibile la diffusione del coronavirus (Covid-19), sia negli ospedali, sia nelle altre strutture socio-sanitarie.

La limitazione delle visite secondo i punti elencati di seguito è estesa, oltre alle strutture ospedaliere acute, anche alle case per anziani, agli istituti per invalidi, alle cliniche psichiatriche e alle cliniche di riabilitazione.

Divieto di accesso a chiunque presenti febbre o tosse o raffreddore.

Divieto d’accesso ai minori di 16 anni.

Orario di visita limitato a due ore al giorno (quattro ore per gli istituti per invalidi, cliniche psichiatriche, cliniche di riabilitazione).

Visite consentite esclusivamente nelle camere dei pazienti. Durata di visita limitata a trenta minuti per singolo paziente (un’ora per gli istituti per invalidi, cliniche psichiatriche, cliniche di riabilitazione). Al massimo contemporaneamente due persone esterne per visita e per paziente e nelle camere doppie ammessi solo due visitatori alla volta.

Divieto di sosta negli spazi comuni, prima e dopo le visite.

Stato di salute dei visitatori e dettagli delle visite (orario entrata e uscita) registrati dalla Direzione sanitaria.

Direttive specifiche sono state emanate anche ai servizi di assistenza e cura a domicilio, ai centri diurni e ai centri educativi per minori. Tutte le strutture coinvolte sono già state contattate dall’Ufficio del Medico cantonale.

Non rientrano nelle nuove limitazioni: scuole, trasporti pubblici, luoghi di lavoro, corsi di formazione, allenamenti squadre, cene private, musei.

Raffaele De Rosa: «La situazione evolve molto rapidamente, in Svizzera 210 casi, 33 in Ticino. Siamo sulla soglia dell’epidemia. La priorità è proteggere le nonne e i nonni del nostro cantone, le persone anziane e quelle più fragili».

Giorgio Merlani: «Non c’è modo di fermare un virus, non abbiamo un vaccino o un farmaco. Tutte le persone sono vulnerabili. Bisogna evitare di portare il virus alle persone più fragili, bisogna evitare di sovraccaricare il sistema sanitario. L’accelerazione è avvenuta negli ultimi giorni: un raddoppio dei casi, questo sembra indicare un aumento, anche se i numeri sono ancora piccoli. È difficile trovare una causa, ma è comunque un segnale. Alcuni casi spuntano senza un chiaro legame: il virus è sul territorio e circola in modo asintomatico in alcune persone. Ci sono stati casi nel personale sanitario e in strutture socio-sanitarie (case anziani). I minorenni non possono più entrare in casa anziani e l’orario di visita è limitato. Ridotta la presenza di ospiti nei centri terapeutici. Telefonare ai nonni in casa anziani o scrivere lettere: evitare di andare a trovarli di persona. Bisogna proteggerli. Evitare gli spazi affollati. Cercare di fare la spesa non tutti i giorni e in orari poco affollati. I giovani sono molto probabilmente al riparo dalle complicazioni del virus: ma sono loro i veicoli di trasmissione, si chiede buonsenso ai giovani».

