La parola è poi passata al capo di stato maggiore Matteo Cocchi: «Richiamo alla responsabilità individuale e collettiva, le regole devono essere messe in pratica. Il Governo ha inizializzato la riduzione dei compiti dell’Amministrazione cantonale secondo i piani pandemici. Gli sportelli all’utenza sono chiusi e restano riservati alle urgenze». Per quanto riguarda la problematica legata alle direttive e ai divieti, «il richiamo è nuovamente al senso di responsabilità, se un luogo deve essere chiuso, ci aspettiamo che rimanga tale», ha precisato Cocchi. «Se ci rendiamo conto che qualcosa non è a norma, dobbiamo intervenire e procedere anche con multe fino a 10.000 franchi. Come in una partita di calcio, al primo fallo l’arbitro richiama il giocatore, al secondo estrae il cartellino giallo e al terzo arriva il cartellino rosso». Cocchi ha rilevato che c’è una buona coesione tra tutti gli apparati di emergenza e il sistema si affina giorno per giorno, aggiungendo che «bisogna applicare queste norme uniti e con senso di responsabilità, facendo ancora appello al senso di responsabilità».

Assunzione di farmaci

Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta, unitamente all’ufficio del Farmacista cantonale e al Medico cantonale, ha fornito alcune puntualizzazioni circa la presunta pericolosità di ibuprofene e di altri antinfiammatori in caso di Coronavirus: «Attualmente non vi sono prove concrete che questi medicamenti aggravino il decorso della malattia. Sono state riportate osservazioni in casi individuali, il che non è sufficiente a provare il loro ruolo causale nella gravità della malattia. In questo senso, sono in corso accertamenti da parte delle competenti autorità federali. Nell’attesa, per ridurre la febbre si consiglia di optare in prima scelta per il paracetamolo. Per coloro che invece assumono ibuprofene per un trattamento di lunga durata è importante non sospenderlo, e consultare il proprio medico». In merito alla diffusione di informazione che riguardano la sicurezza dei farmaci, è stato segnalato che « sono in circolazione diverse informazioni prive di fondamento scientifico in merito all’utilità di determinati farmaci, in parte molto tossici. Attualmente non vi è alcuna evidenza che l’uso di tali farmaci abbia qualsivoglia beneficio per il trattamento di Covid-19. L’assunzione di questi farmaci è di fatto pericolosa, pertanto se ne sconsiglia l’assunzione di propria iniziativa e senza aver consultato il proprio medico».