Coronavirus, 422 casi e altri due decessi in Ticino

Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta comunica che in Ticino nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati due decessi legati al coronavirus. Si tratta di due persone anziane, affette da patologie preesistenti. In totale in Ticino sono stati finora registrati 10 decessi legati al COVID-19. I nuovi casi di contagio registrati sono 92, per un totale di 422 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio.