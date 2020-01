In Svizzera tutti i 50 casi sospetti di infezione da coronavirus sono risultati negativi. La probabilità di un contagio in Ticino resta molto bassa ma come spesso accade quando si parla di nuove pandemie è facile che la popolazione reagisca con apprensione. In questi giorni l’Ufficio del medico cantonale è stato preso d’assalto da telefonate con richieste di informazioni. «La situazione è migliorata ma va a ondate. Martedì abbiamo avuto un carico importante che ha ingolfato la nostra attività ordinaria», ci ha spiegato il medico cantonale Giorgio Merlani.

Oltre alle linee roventi, il Ticino ha visto esaurirsi in pochi giorni le scorte di mascherine protettive. «Riuscirò ad averne di nuove verso la fine della prossima settimana», ci conferma un farmacista. Si tratta però di una precauzione eccessiva che rischia di avere ripercussioni negative: «Innanzitutto va precisato che le modalità esatte di trasmissione non sono ancora investigate a fondo, ma si parte dal presupposto che sia per il tramite di goccioline (come per l’influenza). Il suo impatto e la sua letalità alle nostre latitudini sono ancora ignoti. Molte persone avranno visto le immagini dalla Cina, con gli abitanti che indossano delle mascherine e quindi hanno pensato che questi strumenti siano già necessari adesso anche alle nostre latitudini; cosa che non è il caso», ha proseguito Merlani.

«Questa corsa alle mascherine ha creato delle difficoltà alle strutture sanitarie che faticano ora a reperirle. È possibile decidere di farsi una scorta a casa ma allo stato attuale alla popolazione non servono. Gli operatori sanitari invece ne necessitano quotidianamente per il loro lavoro». Con il superamento della soglia epidemica di 69 casi di influenza stagionale ogni 100.000 abitanti è entrata in vigore la Direttiva sull’utilizzo delle mascherine per le strutture sanitarie, socio-sanitarie e i servizi di assistenza e cura a domicilio.

Un altro errore da non commettere è dare il via alla corsa ai farmaci. Nel 2005, i timori di una possibile pandemia influenzale di origine aviaria, spinsero molte persone a fare scorta di Tamiflu. «Considerato che non si tratta di un influenza pandemica, è escluso che il Tamiflu possa funzionare», ha concluso il medico cantonale. «Non serve fare incetta di farmaci, piuttosto consiglio alle persone a rischio di complicazioni severe in caso di influenza di vaccinarsi. Questo potrebbe aiutare a differenziare le cause (influenza stagionale o altre infezioni, come il nuovo coronavirus) in caso di febbre. Allo stato attuale, la raccomandazione è quella di rispettare le norme igieniche: soffiarsi il naso con un fazzoletto che poi va gettato e lavarsi e disinfettarsi regolarmente le mani»

