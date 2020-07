Allo scopo di sensibilizzare maggiormente la popolazione sull’importanza della quarantena nel contesto attuale legato al coronavirus e con l’obiettivo di rendere il più semplice possibile l’accesso alle relative informazioni, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ricorda in una nota i servizi e i contatti a disposizione della popolazione. In una fase delicata come quella attuale, si ribadisce la necessità di seguire le disposizioni emanate in ambito Covid-19 e si conferma il potenziamento dei controlli da parte delle autorità.

La situazione attuale legata all’evoluzione del coronavirus in Svizzera viene gestita, sul piano nazionale, tramite la strategia di contenimento della diffusione del virus che prevede un’intensa attività di tracciamento dei potenziali nuovi contagiati a seguito di contatto stretto con una persona positiva. Questo genera decisioni di quarantene da parte dell’autorità e implica l’obbligo di annuncio e auto-quarantena per chi rientra da uno degli Stati o delle regioni con rischio elevato di contagio, come previsto dalle relative Ordinanze federali.

Allo scopo di sensibilizzare ulteriormente la popolazione sulla necessità di rispettare queste disposizioni e di aiutare i cittadini a districarsi in questo particolare contesto, il Dipartimento della sanità e della socialità, in collaborazione con la Polizia cantonale, tiene a informare quali sono i giusti canali a cui rivolgersi. Questo anche a seguito dell’avvenuto potenziamento dei controlli. Qualora vi fosse la necessità di una quarantena per un contatto stretto con un caso positivo è il servizio di contact tracing a prendere direttamente contatto con le persone che devono essere poste in quarantena.

Nel caso di rientro da un Paese figurante sulla lista delle regioni a rischio occorre annunciarsi alla Hotline cantonale, al numero 0800 144 144.

Se si utilizza l’app SwissCovid e questa segnala un potenziale contatto, è necessario contattare l’infoline federale al numero +41 58 463 00 00.

Invece, le segnalazioni di privati cittadini in merito a potenziali violazioni di quarantena da parte di terzi sono da indirizzare alla Polizia cantonale ai seguenti contatti:

Telefono: +41 848 25 55 55

Indirizzo e-mail: polizia@polca.ti.ch

Il DSS invita la popolazione ad attenersi a questi canali. In particolare, non vanno contattati i numeri di emergenza a tre cifre (117/112/118/144) che devono imperativamente rimanere a disposizione delle urgenze e nemmeno gli altri servizi dell’Amministrazione cantonale, già fortemente sollecitati in questo periodo di pandemia. Si precisa inoltre che verranno prese in considerazione unicamente le segnalazioni concrete (che riportano le generalità dei presunti autori di violazioni) e referenziate (non anonime).

