Coronavirus, ecco cosa succede negli ospedali ticinesi

Ecco quindi come funziona. Il paziente viene inizialmente ricoverato in una stanza di isolamento in attesa dell'esito degli esami di laboratorio. Ci resta per un minimo di quattro ore, ossia il tempo necessario per il trasporto dei campioni e per effettuare le analisi. Le camere di isolamento si differenziano da quelle "normali" per una maggiore protezione del personale sanitario e per una più accurata disinfezione finale.