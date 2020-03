Tutte le unità amministrative del Dipartimento delle istituzioni hanno predisposto un piano d’impiego dei propri collaboratori, nel rispetto della loro protezione, e un piano sulle attività di base da garantire alla cittadinanza. È stato deciso di chiudere gli sportelli aperti al pubblico (quelli della Sezione della circolazione, della Sezione della popolazione, dei registri e delle esecuzioni e fallimenti, del settore esecuzione pene e delle Autorità giudiziarie) e sono stati definiti i servizi essenziali, che verranno assicurati all’utenza, non più direttamente agli sportelli, ma su appuntamento e tramite richiesta per e-mail o posta.



In particolare vengono garantiti i seguenti servizi:



Divisione della giustizia

Settore esecutivo e fallimentare

· Misure conservative come i sequestri e gli inventari

· Rilascio di certificati di solvibilità

Settore dei registri

· Uffici del registro fondiario: priorità alla messa a giornale delle richieste di iscrizione, in subordine iscrizione nel libro mastro ed emissione delle cartelle ipotecarie, fatturazione.

· Ufficio del registro di commercio: iscrizione nel registro di commercio, fatturazione.

· Rilascio estratti e documenti.

Settore esecuzione e pene

· Strutture carcerarie cantonale

· Operatività usuale, misure in definizione

· Ufficio assistenza riabilitativa:

· Esecuzione delle pene esterne e lavoro di pubblica utilità, electronic monitoring in corso

· Monitoraggio situazioni a rischio per l’utenza esterna al carcere, compreso violenza domestica

· Attribuzione nuovi casi in arresto o segnalati dall’Autorità

· Consegna importi sostentamento per l’utenza esterna

· Ufficio dell’incasso e delle pene alternative:

· Registrazione incassi in entrata e pagamento fatture creditori



Potere giudiziario

Tribunale di appello

· Camera di protezione: reclami in materia di collocamenti dei minori, ricoveri a scopo di assistenza

· Tribunale penale cantonale e Corte di appello e di revisione penale: casi con detenuti in carcerazione di sicurezza

· Corte dei reclami penali: detenuti

· Camera di esecuzione e fallimenti: sequestri e fallimenti

Ministero pubblico

· Servizio di picchetto (picchetto di polizia “urgenze”, picchetto di polizia “incarti”, picchetto finanziario)

· Gestione di imputati in carcerazione preventiva (compresi detenuti in anticipata espiazione, art. 236 CPP)

Ufficio Giudici provvedimenti coercitivi

· Carcerazioni preventive

· Proroghe, carcerazioni di sicurezza, domande di scarcerazione, controlli telefonici

· Decisioni urgenti: collocamenti urgenti, liberazioni condizionali, misure sostitutive alla carcerazione preventiva

· Soppressione/prolungamento misure dopo i cinque anni dalla sentenza

· Collocamenti iniziali per chi è già in detenzione

· Disigillamenti

Preture e per quanto di competenza dei Giudici di pace

· Procedimenti supercautelari e cautelari

· Ordinanze proroghe termini e rinvii udienza

· Decisioni ipoteche legali

· Sequestri LEF

· Rapimento civile di minori

Pretura penale

· Processi inderogabili

Magistratura dei minorenni

· Servizio di picchetto 24h/365g per disposizioni alle Autorità di Polizia

· Ordinare e gestire:

· la carcerazione preventiva (scarcerazione)

· l'esecuzione delle misure di protezione (collocamenti in istituti chiusi e aperti) e delle pene (compresa la gestione dei detenuti privati della libertà)

· i provvedimenti cautelari urgenti (segnatamente le decisioni di collocamento, o di revoca).

Tribunale di espropriazione

· Svolgimento delle procedure



Sezione della circolazione

· decisioni riguardanti l’esecuzione delle misure di sicurezza (idoneità alla guida) e le restituzioni delle licenze di condurre a fine periodo.

· rilascio dei permessi speciali per veicoli e trasporti eccezionali come pure per circolare la notte e la domenica.

Sono sospese:

· tutte le sessioni di esami teorici e pratici e tutti i collaudi, ad eccezione dei casi di comprovata necessità.

· tutte le attività dell’Ufficio amministrativo (settore Conducenti, Immatricolazione e Navigazione), ad eccezione dei casi di comprovata necessità.



Sezione degli enti locali

· Saranno garantite esclusivamente le richieste strettamente urgenti, con priorità e quelle provenienti dagli enti locali (Comuni e Consorzi).

· Rimane aperto, nei giorni feriali, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00, l’Help Desk (091 814 17 04) a cui solo gli enti locali possono rivolgersi.



Sezione della popolazione

· Emissione di permessi per stranieri, documenti di viaggio, visti di ritorno per casi gravi e urgenti

· Mantenimento dei provvedimenti amministrativi (es. termini di partenza)

· Comunicazioni con i Comuni

· Emissioni dei passaporti d’urgenza

· Atti e procedure urgenti dello stato civile



La Sezione del militare e della protezione della popolazione prosegue la sua attività di sostegno allo stato maggiore di condotta cantonale (SMCC), alla Protezione civile e a tutti gli enti di primo intervento attivi in questa emergenza. Segnala inoltre che sono sospesi sino a nuovo avviso il reclutamento per il servizio militare e per la protezione civile e le attività di tiro fuori servizio.

Sul sito dell’Amministrazione si possono trovare le indicazioni principali (indirizzi e-mail, numeri di telefono) a cui la cittadinanza potrà rivolgersi per le informazioni e per richiedere i servizi essenziali garantiti dai differenti uffici del Dipartimento delle istituzioni.

Si ricorda infine che venerdì 20 marzo è stato definito dal Consiglio di Stato giorno festivo.

