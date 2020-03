Il CEO di UBS Sergio Ermotti, profondamente colpito dalla situazione legata al coronavirus, ha deciso di donare un milione di franchi da destinare a favore delle persone colpite dalla malattia in Ticino. A darne notizia ieri in tarda serata è il Blick, al quale Ermotti ha confermato di essere particolarmente toccato dalle difficoltà in cui versano le strutture sanitarie in questo periodo.

«Una decisione molto personale»

Chi può permetterselo deve donare ora? «Ognuno dovrebbe almeno chiedersi se può aiutare», ha detto Ermotti. «Molte persone non hanno soldi e ma fanno ugualmente molto. Per me è stata una decisione molto personale».

L’aiuto del CEO di UBS sarà destinato, come detto, alle persone colpite dal virus. «Troveremo e sosterremo le persone in difficoltà attraverso organizzazioni di aiuto professionali», ha spiegato al Blick.

Una donazione è stata effettuata anche a nome di UBS: la banca mette a disposizione un fondo di 30 milioni di franchi per le vittime del coronavirus in Svizzera e nel mondo. Un gruppo di lavoro interno esamina i progetti e le domande - per esempio quelle di famiglie che non possono più permettersi di pagare gli studi dei figli perché il padre o la madre sono deceduti a causa del coronavirus.

