Coronavirus, il medico cantonale: «Non bisogna creare allarmismi»

«Non si tratta di lanciare l’allarme. Non è proprio il caso». Giorgio Merlani, medico cantonale, taglia corto: attualmente, in Ticino ma anche nel resto della Svizzera, non sussiste alcuna emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus che ha colpito Wuhan, metropoli di oltre 11 milioni di abitanti nella Cina centrale. «Il nostro compito è quello di gestire un’eventuale situazione difficile. Ma, appunto, si tratta solo di mettere le mani avanti, come ci impone il nostro ruolo di ente pubblico. Dobbiamo informarci, seguire l’evoluzione del virus e capire come trattare un ipotetico caso sospetto. Tutto qui. Non bisogna creare il panico fra la gente, la nostra risposta deve essere misurata».

Serve molta cautela

Del resto, sono i dati a suggerirci prudenza, come ribadisce Merlani. «Wuhan conta 11 milioni di abitanti, i casi conclamati di coronavirus non arrivano nemmeno a 3.000. «Insomma, per ora i numeri sono piccoli. Va però sottolineato come sia ancora presto per capire la tendenza dell’epidemia. Il virus è stato identificato il 31 dicembre, nemmeno un mese dopo i morti sono un’ottantina. Il rischio è che se il conto dovesse crescere in maniera esponenziale, i casi potrebbero moltiplicarsi. Ma anche qui: quante volte siamo stati interpellati per l’ebola, per la zika e via discorrendo? Alla luce delle informazioni che abbiamo finora, bisogna procedere con cautela».

Un punto di svolta

Già. Ma a che punto è arrivato il nuovo coronavirus? «Siamo a un punto di svolta», sostiene ancora il medico cantonale. «L’epidemia potrebbe sgonfiarsi nel giro di qualche settimana, oppure crescere ancora. La Cina ha messo in atto misure di contenimento draconiane. Stiamo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Ma le strutture ticinesi, come detto, sono preparate». Proprio questa mattina si è tenuta una riunione a livello cantonale tra specialisti con lo scopo di discutere e concordare le azioni da intraprendere per identificare e prendere in carico eventuali casi sospetti. «Il senso della riunione è stato quello di scambiare informazioni fra tutti i partner coinvolti», spiega Merlani. «Erano presenti specialisti in malattie infettive, specialisti nel controllo delle infezioni, rappresentanti degli ospedali acuti pubblici e di quello privato, il rappresentante dell’ordine dei medici, il farmacista cantonale, l’organo di protezione della popolazione e i servizi ambulanza. Abbiamo verificato che tutti avessero lo stesso livello di informazioni, in seguito abbiamo fatto un’analisi del rischio e definito quali - per noi - sono dei casi che potrebbero rivelarsi sospetti. E come andrebbero gestiti, su più livelli. Il verbale scaturito dalla riunione servirà a tutti i partner coinvolti da vademecum. Fermo restando che la situazione è estremamente liquida. Proprio per questo, se dovessero esserci delle novità rilevanti, saremo pronti a correggere il tiro».

Abitanti bloccati

Il sistema di controllo e prevenzione cantonale è pronto. Ma il rischio di psicosi collettiva esiste. Anche perché il Ticino è una meta frequentata dai turisti dello shopping provenienti dall’Asia. «Le persone potenzialmente più pericolose provengono dalla zona di Hubei, dove si trova Wuhan», ricorda Merlani. «E il Governo cinese ha bloccato tutti gli abitanti. In tutto il mondo, finora, sono stati esportati una ventina di casi. In Europa ci sono solo tre casi confermati, in Francia. Ecco che allora la probabilità di entrare in contatto con il virus è estremamente bassa. Non c’è alcun motivo di creare allarmismi».

