(Aggiornato alle 17.52) Ha più di 70 anni e presenta problemi di salute preesistenti il secondo paziente ticinese risultato positivo al coronavirus. Come ci ha confermato poco fa il medico cantonale Giorgio Merlani, l’uomo, in prognosi riservata, si trova in terapia intensiva alla Clinica Luganese Moncucco, dove è stato ricoverato dopo essersi sottoposto ai controlli. Ricordiamo che non è la sola Clinica Moncucco a farsi carico di eventuali contagiati in Ticino: la convergenza dei due casi è una coincidenza.

L’uomo, secondo il medico cantonale, non avrebbe fatto viaggi all’estero e si sta cercando di capire dove possa aver contratto la Covid-19: «Non è escluso che possa essere il primo caso di contagio trasmesso in Ticino». Non sembrano comunque esserci collegamenti con il primo paziente positivo, proprio per questo le autorità sanitarie stanno indagando sulla catena di trasmissione. Le persone entrate in contatto con il 70.enne presentano sintomi e sono in attesa dell’esito del test, ha aggiunto Merlani.

Come da protocollo, il paziente è stato posto in isolamento ed è iniziata la verifica dei suoi contatti stretti. Il servizio di microbiologia del Dipartimento di medicina di laboratorio dell’Ente ospedaliero cantonale (EOLAB) di Bellinzona, accreditato negli scorsi giorni per effettuare i test sui casi sospetti di coronavirus, ha individuato ieri in tarda serata un secondo caso di Covid-19 in Ticino.

Sul proprio canale YouTube il Cantone ha pubblicato una serie di video dedicata alle domande più frequenti sul coronvirus.

Come previsto, è in corso la ricostruzione dei contatti stretti del paziente per determinare eventuali misure di quarantena.

©CdT.ch - Riproduzione riservata