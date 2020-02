«È solo questione di tempo, il coronavirus arriverà anche da noi». C’era da attenderselo, secondo il medico cantonale Giorgio Merlani, e in effetti ieri è stato confermato il primo caso di contagio in Ticino. Si tratta di un 70.enne ricoverato in isolamento alla clinica Moncucco. Il contagio, stando a quanto comunicato ieri in conferenza stampa dal medico cantonale e dal direttore del DSS Raffaele De Rosa, sarebbe avvenuto il 15 febbraio scorso a una manifestazione nella zona di Milano.

La conferma di un primo caso in Svizzera, seppur atteso, ha scatenato il panico in rete. Molti sono gli utenti che sui social si sono spinti a chiedere la chiusura del San Gottardo. Una donna scrive di aver passato il fine settimana a Lugano e che forse sarebbe stato meglio restare a casa, a Berna, avanzando persino l’ipotesi di mettere in quarantena la città di Lugano. Qualcun altro, sempre su Twitter, invoca la chiusura del tunnel: «Sapete quanto è facile isolare il Ticino? Si chiude il San Gottardoe si evita il pericolo».

Qualcun altro mette in dubbio le misure prese dal Consiglio di Stato ticinese per contenere l’epidemia: «Non volevano affatto contenere il virus. Le nostre autorità non hanno preso accordi! Se il Ticino non risponde, Uri dovrebbe farlo ora e chiudere il tunnel del San Gottardo!».

Per fortuna c’è anche chi ricorda al popolo della rete che siamo tutti parte di un unico Paese: «Misure impopolari sono senza dubbio necessarie. Vediamo come il virus si stia diffondendo in modo esplosivo», scrive una donna, sottolineando che una volta superato il confine il coronavirus diventa un problema nazionale, non solo ticinese: «Il Ticino è Svizzera e merita protezione».

