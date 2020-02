«Per il momento la situazione è sotto controllo e relativamente tranquilla. Abbiamo avuto le prime cancellazioni, ma sporadiche, con una distinzione tra viaggiatori individuali e business». Parola del direttore di Ticino Turismo Angelo Trotta sulle ripercussioni che il primo caso di coronavirus in Ticino ha avuto nel settore turistico. Proprio per tenere sotto controllo l’evoluzione della situazione, è stata istituita una «task force» con «gli addetti ai lavori, ovvero i quattro direttori delle organizzazioni turistiche regionali e i rappresentanti del settore alberghiero e di quello dei campeggi. Siamo sempre in contatto anche con Svizzera turismo e anche con il DSS e DFE», ha dichiarato Trotta.

Per parlare di misure o piani di azione, però, è ancora prematuro per il direttore: «È ancora molto presto per tracciare delle previsioni, bisogna attenersi alle indicazioni del DSS, dell’Ufficio federale della salute pubblica e di Svizzera Turismo e comunicare in modo razionale senza creare panico e allarmismi. Nessuno sa come evolverà la situazione, se in Ticino o in Svizzera ci saranno altri casi e quanti saranno. Quello che si può fare è lavorare a scenari». Se invece la situazione dovesse protrarsi nel tempo e avere delle ripercussioni sul settore dell’albergheria o della ristorazione, «dovremmo effettivamente capire cosa si può fare e mettere in campo un piano d’azione per contrastare il problema», ha concluso il direttore di Ticino Turismo