Inizierà a breve la conferenza stampa dapprima prevista alle 17 a Bellinzona per aggiornare la popolazione e i rappresentanti dei mezzi di informazione sulla situazione attuale in Ticino relativa al Coronavirus. All’incontro saranno presenti il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, il direttore del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) Raffaele De Rosa, il direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi e il medico cantonale Giorgio Merlani.

La DIRETTA, trasmessa da TeleTicino, è visibile qui:

LA DIRETTA MINUTO PER MINUTO:

Il Governo si è riunito oggi per chiarire la situazione, ha spiegato in introduzione di conferenza stampa Christian Vitta, e ha stabilito alcune misure preventive, nell’attesa che la situazione in Ticino si stabilizzi. Sentito il parere del gruppo di coordinamento sono state decise tre misure di tipo preventivo, in vigore fino a domenica:

- Da domani ogni manifestazione sarà vietata sul suolo cantonale, compresi i festeggiamenti di carnevale

- Le partite di hockey del fine settimana si giocheranno a porte chiuse (venerdì Ambrì- Davos e sabato il derby Lugano-Ambrì)

- Lunedì le scuole riprenderanno normalmente, i genitori sono invitati a tenere a casa i bambini ammalati. Per il mese di marzo le gite scolastiche previste fuori dalla Svizzera sono annullate.

Una quarta misura riguarda la comunicazione: domani sarà diramata un’informativa agli enti pubblici con i comportamenti da tenere per prevenire la diffusione del coronavirus. Sarà inoltre aperta una hotline cantonale, in rinforzo a quella già attiva della Confederazione. Per i prossimi giorni, poi, sarà previsto un aggiornamento regolare alle 17, tramite l’Ufficio del medico cantonale (se non sarà convocata la stampa, verranno inviati dei comunicati). Il Consiglio di Stato stabilirà invece, nel frattempo, se prolungare anche dopo il fine settimana i provvedimenti introdotti.

«Siamo pronti a gestire la situazione in cui ci troviamo - ha ribadito Vitta -. Ci raccomandiamo di seguire le direttive che verranno fornite dalle autorità».

La centralità della responsabilità individuale è stata evidenziata anche da De Rosa. Oltre alle misure annunciate, grazie all’azione del gruppo tecnico di specialisti - selezionati senza l’interferenza della politica - saranno montate entro oggi ed entreranno in funzione domani, all’entrata dei pronto soccorsi dell’EOC, delle tendine di accoglienza per i casi sospetti. Le persone che potrebbero aver contratto il virus in questo modo non si mischieranno agli altri pazienti. È pure stato richiesto un rinforzo della hotline, anche in Ticino: raggiungibile da domani allo 0800 144 144.

È inoltre pronta una comunicazione con le misure di prevenzioni per aziende, scuole, amministrazione, strutture sanitarie, che sarà diramata domani.

Merlani in conferenza stampa ha annunciato: «Al momento resta un solo caso confermato a livello cantonale». Il paziente, come spiegato ieri sta bene e se non fosse per il coronavirus sarebbe già stato dimesso. «C’è per ora un altro caso sospetto, in quarantena al proprio domicilio, e sarà sottoposto al test», ha detto Merlani che lo ha visitato personalmente.

Merlani ha inoltre evidenziato l’importanza di prevenire in particolare la paura, diffusa nella popolazione, con una corretta informazione. «Il senso della tendina fuori dai pronto soccorsi - ha detto - è anche di consegnare personalmente le mascherine ai pazienti perché si sono visti casi incresciosi di sciacallaggio in questi giorni. Le mascherine vanno cambiate regolarmente, ha spiegato, e servono a chi rischia di essere affetto per evitare, in caso di starnuti, di diffondere i germi più lontano».

Ecco il perché delle limitazioni

Contenere e limitare i contatti sono misure «proporzionali se implementate al momento giusto: in questo momento ci troviamo al limite. Fino a ieri - ha detto Merlani - non avevamo nessun caso confermato. Ora ne abbiamo uno. Ci sono misure che possono essere implementate laddove non fanno troppo male, rispetto al rischio. A carnevale, in particolare, si entra in contatto con persone, anche sconosciute, dove possono avvenire contatti definiti «promiscui» a livello sanitario: ossia possono avvenire scambi di bicchieri, per esempio. Se fra alcuni giorni dovessimo avere un caso positivo che ci dice di essere stato al carnevale a Tesserete, la tracciabilità della diffusione del virus sarebbe compromessa». Per quanto riguarda le scuole, anche in questo caso, ha spiegato il medico cantonale, si tratta di una misura preventiva, anche a favore della sicurezza dei bambini, i cui genitori, in caso di contagio, difficilmente potrebbero aiutare a stabilire la catena di trasmissione. Merlani ha ribadito «la non pericolosità della malattia: tutto dipende dai sintomi».

«Gli eventi vietati - ha specificato Vitta rispondendo a un nostro giornalista sul posto - sono quelli citati: non sono coinvolte le manifestazioni di tipo culturale. Le misure hanno valenza fino a domenica». «In merito alle scuole, molte famiglie sono state in vacanze in questi giorni. Al ritorno valgono le misure già citate: in caso di sintomi è importante segnalarli al personale sanitario, annunciando dove si è stati».

Le informazioni, le domande più frequenti e le misure annunciate, sono disponibili e consultabili sul sito dell’Ufficio del medico cantonale.

