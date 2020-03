Qual è lo stato di salute del tessuto industriale ticinese alla luce dell’emergenza coronavirus? Ne abbiamo parlato con il direttore dell’Associazione industrie ticinesi (AITI) Stefano Modenini. Ne emerge un quadro di attenzione per le difficoltà del momento, ma senza catastrofismi.

Quanto sta soffrendo il tessuto industriale ticinese l’epidemia da coronavirus? «In questo momento i danni per così dire sono forse ancora contenuti, ma invitiamo tutti a non banalizzare la situazione. Prima di tutto perché l’Asia è un punto di riferimento fondamentale sia come mercato di sbocco sia come area fornitrice di materie prime, semi-lavorati e prodotti. La produzione in Europa rischia di ridursi fortemente, con danni molto pesanti in termini di fatturato ma anche di perdita di posti di lavoro».

Qualche giorno...