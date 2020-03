Per far fronte alle conseguenze economiche del coronavirus la politica federale osserva con attenzione la situazione delle imprese elvetiche. Mentre a Berna il consigliere federale Guy Parmelin ha incontrato aziende e sindacati, non escludendo la possibilità di estendere lo strumento del lavoro ridotto , anche in Ticino il DFE si muove per aiutare l’economia in questo delicato momento.

Vitta: «Lavoriamo a un pacchetto di misure»

A questo proposito abbiamo interpellato il direttore del DFE Christian Vitta il quale ha spiegato che il Cantone «ha sempre appoggiato l’idea di rendere più flessibile lo strumento del lavoro ridotto. Inoltre, come DFE stiamo lavorando a un pacchetto di misure supplementari per rispondere in maniera efficace alle situazioni differenziate nei vari settori economici. L’obiettivo finale è chiaramente quello di salvaguardare l’occupazione». Vitta ha poi ricordato che negli scorsi giorni, per quanto riguarda il settore del turismo, è stata istituita una task force alla quale partecipa la Divisione dell’economia del DFE e che anch’essa sta lavorando per identificare misure d’intervento nell’ambito turistico. Per quanto concerne il lavoro ridotto, il presidente del Governo ha poi spiegato che per far fronte alle domande in questo senso che giungono dalle aziende, all’interno del Dipartimento sono state riorientate delle risorse per potenziare l’Ufficio competente. Anche l’Ufficio per lo sviluppo economico si è organizzato per fornire consulenza alle aziende intenzionate, per far fronte a temporanei problemi di liquidità, ad attivare una fideiussione per facilitare l’accesso al credito bancario.