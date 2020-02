Dopo la notizia dell’arrivo del coronavirus in Ticino, l’annuncio fatto ieri dalle autorità cantonali in cui si afferma che lunedì le scuole riprenderanno normalmente e che annulla le gite scolastiche previste fuori dalla Svizzera in marzo non ha - come era prevedibile - messo tutti d’accordo. Una petizione lanciata ieri sera sull’apposito sito Change.org, rivolta al direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) Manuele Bertoli, chiede infatti di chiudere le scuole. La raccolta firme, dopo poche ore, ha già superato le 1200 firme raccolte.