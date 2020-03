L’Associazione industrie ticinesi (AITI) ha diffuso quest’oggi una serie di misure di ordine economico-finanziario per fare fronte all’impatto del coronavirus Sars-CoV-2. Ecco le proposte dell’AITI:

Orario di lavoro ridotto

- Semplificazione allo stretto necessario dei preannunci di lavoro ridotto (in particolare domande a cui rispondere, documenti da allegare): i servizi cantonali devono chiedere unicamente le indicazioni e i documenti vincolanti

- Il termine di preannuncio per lavoro ridotto è stato ridotto a 1 giorno solo. Nei casi più gravi il ricorso al lavoro ridotto deve essere reso automatico

- Non hanno diritto alle indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, nonché i loro coniugi occupati nell’azienda. Questa esclusione dal diritto all’indennità vale per tutte le forme di società e indipendentemente dallo statuto di contribuente AVS della persona interessata. Si chiede per le aziende di famiglia, che sono numerose in Ticino, di derogare all’esclusione del diritto alle indennità ai membri del CdA o ai massimi dirigenti che versano i contributi AVS, per salvaguardare appunto le imprese del territorio

- Alcune aziende hanno un obbligo di servizio specifico (ad es. aziende di raccolta e smaltimento rifiuti e scarti alimentari) e non sono pertanto nella condizione di chiedere il lavoro ridotto per chiusura temporanea dell’azienda in quanto devono continuare a rispettare i contratti in essere. In questi casi si chiede di valutare la concessione di un indennizzo per le spese causate (spese di vitto e alloggio del personale). Si precisa che queste aziende hanno magari sottoscritto coperture assicurative che valgono in caso di epidemie ma non di pandemia, come è il caso attualmente

Legge federale sul lavoro

Si richiedono alleggerimenti delle normative vigenti in particolare per:

- Lavoro notturno nel caso d’introduzione di un cuscinetto temporale tra i turni di lavoro che porta di fatto a un aumento della durata del tempo di lavoro al di fuori della fascia giornaliera

- Alleggerimento delle norme concernenti i servizi di picchetto

- Esenzione dell’autorizzazione per lavoro domenicale in caso di situazioni particolari

- Garanzia che non saranno applicate sanzioni per tutto il periodo di emergenza (garantito il rispetto delle prerogative dei collaboratori e delle misure prese con il loro consenso): durata del lavoro, durata e spostamento dei turni di lavoro, ecc.

Misure di natura economico-finanziaria

Creazione di un fondo speciale allo scopo di salvare aziende e società dal fallimento e salvaguardare l’occupazione. Questo fondo dovrebbe fare riferimento alle esigenze seguenti:

- Problemi di liquidità (in particolare pagamento stipendi a breve termine e rimborso dei crediti)

- Sospendere per 1 anno o almeno fino alla fine del 2020 il pagamento degli oneri sociali, senza interessi - Indennizzi finanziari per le aziende che ospitano sul territorio cantonale personale frontaliero indispensabile in strutture alberghiere o appartamenti privati

- Modalità agevolate e rapide di poter attingere alle risorse del fondo entro fine aprile. Infatti, le PMI della Svizzera italiana, che per prime stanno subendo i contraccolpi della crisi (sia in termini sanitari, sia di liquidità, sia di approvvigionamento), potrebbero entrare in sofferenza già alla fine di questo mese La Confederazione mette a disposizione 10 miliardi di franchi, di cui 8 miliardi per indennità per lavoro ridotto. 2 miliardi per evitare crisi di di liquidità e il rischio di fallimento di numerose attività economiche appaiono insufficienti. Si chiede al Consiglio di Stato di sollecitare la Confederazione ad aumentare la disponibilità per evitare tali pericoli. In particolare, si chiede alla Confederazione di stanziare un credito particolare per le zone di frontiera, come il Ticino, che per prime e in forma maggiore, sono state colpite del fenomeno e lo saranno probabilmente più a lungo per via della loro vicinanza con le zone di traffico transfrontaliero.

Misure commerciali

- Garanzia del trasporto e del flusso delle merci, materie prime e prodotti, sia in entrata sia in uscita dalle aziende attraverso l’organizzazione dei trasporti

Misure fiscali

- Rinvio e/o dilazione del pagamento delle imposte e tasse, senza interessi

- Deroga sulla data di presentazione della dichiarazione fiscale - Deroga sul pagamento di conguagli fiscali precedenti, senza interessi

- Rimborso dell’imposta di circolazione 2020 per i veicoli aziendali, eventuale esonero dell’imposta di circolazione per l’anno 2021

Misure legali

- Allo scopo di evitare contenziosi con clienti e fornitori, dal punto di vista contrattuale per le aziende si richiede una dichiarazione di causa di forza maggiore da parte dell’Autorità

