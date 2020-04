La autorità cantonali hanno convocato oggi un nuovo incontro con la stampa nell’aula del Gran Consiglio al quale presenzierà il direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa, il medico cantonale Giorgio Merlani, il direttore degli Istituti sociali di Chiasso e rappresentante dell’ADiCASI (Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana) Fabio Maestrini e il medico geriatra e coordinatore gruppo di lavoro case anziani dello Stato maggiore Franco Tanzi.

LA DIRETTA SU TELETICINO

LA DIRETTA

Cinque case anziani sotto la lente

Ad aprire la conferenza stampa è stato il direttore del DSS Raffaele De Rosa, che ha rilevato come sono trascorsi 2 mesi dal primo paziente infetto in Ticino, ovvero dal 25 febbraio. «La prima ondata è passata e i settori sanitari hanno saputo farvi fronte. Il contesto in cui viviamo mette tutti sotto pressione, ma la situazione è ancora più sentita dalle persone vulnerabili e dai loro famigliari - ha detto De Rosa -. La decisione di chiudere le strutture di degenza è ancora molto sofferta e il dramma ha colpito molte famiglie con 136 decessi solo nelle case anziani (ossia il 45% dei 299 morti totali legati al coronavirus in Ticino, ndr). Su 68 istituti, abbiamo 39 case anziani che non hanno mai registrato casi Covid, mentre 29 strutture hanno avuto o hanno attualmente ospiti ammalati. Stiamo monitorando attentamente 5 strutture: tra queste 5, in due istituti l’Ufficio del medico cantonale ha intimato provvedimenti immediati per fare chiarezza sulle cause delle morti».

Gestione della crisi ma anche «polizia sanitaria»

La parola è poi passata al medico cantonale Giorgio Merlani, che ha ripercorso le tappe principali dell’evoluzione della pandemia nel nostro cantone e delle azioni intraprese: «In realtà per noi la crisi è iniziata il 22 gennaio, sono arrivati indizi chiari dalla Cina e abbiamo iniziato a discutere la problematica. Il 27 gennaio avevamo già avuto l’intuizione di chiedere a tutte le strutture sanitarie di dotarsi di materiale di protezione. Il 25 febbraio abbiamo avuto il primo caso e il 27 febbraio c’è stata la prima riunione, dove avevamo già identificato la problematica delle case anziani». Merlani ha ricordato che il 6 marzo è stata emanata la direttiva che invitava le case per anziani a prestare particolare attenzioni e solo tre giorni dopo il Medico cantonale ha dovuto vietare l’entrata nelle strutture di degenza ai parenti e a tutto il sistema che ruota attorno alle visite. «Proprio in quelle strutture vivono le persone più fragili del cantone con circa 4.500 posti letto ed è un luogo di vita e radicalmente diverso rispetto a un ospedale. Malgrado le misure messe in atto, il virus è comunque entrato. Il perché sia entrato in determinate strutture piuttosto che in altre è da ricondurre semplicemente alla sfortuna», ha detto Merlani. «Abbiamo introdotto una sorta di diario dove la casa stessa monitora attivamente i casi all’interno della propria struttura. Noi riceviamo ogni 3 giorni da ogni struttura quanti ospiti, in quale stanza e di che età ha dimostrato sintomi compatibile con la COVID-19: questo ci ha permesso di ricevere dei campanelli di allarme», ha aggiunto. «Il mio ufficio ha in questa pandemia il compito di gestire la crisi, ma il medico cantonale deve anche avere il ruolo di "polizia sanitaria". In alcuni casi siamo intervenuti non solo come consulenti, ma richiamando anche su certe norme. E in due case abbiamo dovuto intimare dei provvedimenti e approfondire se ci sono stati problemi. Non diremo i nomi delle strutture». Il quadro di alcuni giorni fa, ovvero il riassunto dei contatti con le varie case anziani, è che ci sono state 911 persone con sintomi sospetti, 817 sottoposti al tampone, 441 positivi, 361 negativi e 92 non sottoposti al test.

Cure ad hoc per ogni paziente Covid

Il dottor Franco Tanzi è entrato nel sistema del controllo della pandemia l’8 marzo come coordinatore dei medici e direttori delle case per anziani: «In 68 strutture l’età media è di 85 anni e il 46% degli ospiti ha un declino cognitivo che spesso di associa anche a disturbi di comportamento - ha rilevato Tanzi -. La maggior parte delle persone che lavorano in casa anziani hanno un passato lavorativo negli ospedali». Per quello che riguarda la scelta del setting di cura, Tanzi ha spiegato che il paziente della struttura deve beneficiare della migliore opzione terapeutica possibile e l’intensità delle cure devono tener conto di un quadro clinico generale, arrivando poi a una conclusione condivisa dal personale curante. «Ogni contesto è unico e ogni decisione è sempre personalizzata, nell’età avanzata non esistono delle linee guida generalizzate. Ma siamo felici che ci sono dei grandi anziani che contraggono la malattia e rimangono asintomatici», ha detto.

«Interrompere le visite era l’unica soluzione»

La parola è poi passata a Fabio Maestrini, che ha ricordato come la struttura di Chiasso sia stata la prima del cantone a confrontarsi con la triste situazione del coronavirus. «Come AdiCASI abbiamo subito attivato una cellula di crisi alla quale qualsiasi struttura del cantone poteva rivolgere tutte le domande del caso. I quesiti erano numerose e le risposte non erano sempre facili, si passava infatti da domande relative alle misure di igiene, alla creazione di reparti Covid, al ruolo dei medici curanti e all’accesso alle visite da parte dei famigliari», ha spiegato Maestrini. «Chiudere le case anziani è stato un trauma - aggiunge -. Questa misura è stata resa necessaria e messa in campo per tutelare le persone più fragili della popolazione e i nostri residenti sono i fragili dei più fragili con 85 anni di media». In conclusione del suo intervento, il direttore degli Istituti sociali di Chiasso ha «promesso» che le case anziani «torneranno a essere un luogo di vita e torneranno ad aprirsi».

Accertamenti in termini di gestione dei pazienti Covid

Ritornando sulla questione delle strutture poste sotto la lente dell’Ufficio del medico cantonale, Giorgio Merlani ha precisato che «14 sono le case anziani con le quali abbiamo avuto un contatto direttamente in struttura per diversi motivi, 5 delle quali meritano approfondimenti e 2 sono quelle che hanno ricevuto dei provvedimenti da parte del mio ufficio. Stiamo facendo i dovuti accertamenti in termini di gestione, reazione e valutazione dei casi».

Quasi il 2% degli operatori sanitari toccati dal virus

Per quanto riguarda il personale sanitario affetto da coronavirus, Tanzi ha rilevato che «ci sono stati 169 operatori sanitari con sintomi, 104 dei quali sono risultati positivi, quindi più del 60%, il che significa che l’1,8% è stato toccato dalla malattia su tutti gli operatori attivi nelle strutture del cantone. 29 pazienti, invece, sono stati mandati dalla casa anziani in ospedale, ma erano tutti pazienti in ‘buone’ condizioni che potevano beneficiare di terapie più intensive e de facto invasive».

©CdT.ch - Riproduzione riservata