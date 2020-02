«Ad oggi non c’è nessun caso di coronavirus in Ticino, né in Svizzera. Ma è inevitabile che ci sarà: il virus circola anche in Europa e prima o poi arriverà anche da noi. Ma siamo pronti». Parola del medico cantonale Giorgio Merlani, che ha fornito alcuni chiarimenti sulla situazione nel nostro Cantone dopo i casi di contagio in Lombardia e in tutto il nord Italia. «Ci sono già alcuni casi sospetti», ha però ammesso Merlani, senza fornire ulteriori indicazioni. «Su questi casi si stanno facendo delle verifiche puntuali». «La nostra raccomandazione alla popolazione - ha proseguito - è non farsi prendere dal panico: non sollecitare i medici, né sovraccaricare le strutture sanitarie senza motivo». Chi avesse dubbi e domande è invitato a rivolgersi all’hotline messa a disposizione a livello federale chiamando lo 058 463 00 00 (qua i dati sul tasso di mortalità per età su oltre 70 mila casi)

«Chiediamo alla popolazione di avere fiducia»

«Il Governo sta seguendo attentamente la situazione mettendo in campo le misure necessarie. Dobbiamo però distinguere gli aspetti razionali da quelli emotivi. Abbiamo massima fiducia negli specialisti riuniti da settimane e chiediamo alla cittadinanza di avere la stessa fiducia. Come Cantone siamo pronti a far fronte ai primi casi che dovessero presentarsi», ha spiegato da parte sua il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta. «Il contatto con l’autorità federale è costante, così come con le autorità italiane», ha assicurato.

Nessuna misura restrittiva

Per ora, comunque, il Cantone ha deciso di non introdurre misure restrittive: «Il Governo ha preso atto del resoconto del gruppo di coordinamento cantonale e ha deciso di non imporre alcuna restrizione su eventi pubblici, scuole, bar e ristoranti, al contrario di quanto hanno deciso alcune regioni italiane». La decisione - presa all’unanimità dall’esecutivo - si basa sul parere del gruppo di coordinamento cantonale che non le ha ritenute efficaci, soprattutto ora che in Ticino non ci sono casi confermati».

D’altro canto, è stato però richiesto un potenziamento della hotline per rispondere ai dubbi dei cittadini e di poter fare i test in Ticino, senza dover portare i campioni a Ginevra», ha chiarito il direttore del DSS Raffaele De Rosa.

Le frontiere restano aperte

«Le frontiere restano aperte e il tema - ha ribadito De Rosa - è di competenza federale». Solo nell’EOC lavorano 120 medici e 530 infermieri frontalieri, ha fatto presente, «di fronte all’eventualità di un contagio non è immaginabile un blocco di questi professionisti», ha aggiunto il direttore del DSS. In totale (tra case anziani, strutture private e cura a domicilio) gli impiegati frontalieri nel settore sanitario toccano quota 3.800.

Test anche in Ticino

I test, come detto, a partire da domani o da mercoledì potranno essere eseguiti anche in Ticino. «L’aspetto fondamentale è che passando da un singolo caso a molti potenziali casi a livello locale l’elemento centrale diventano gli esami di laboratorio, che devono poter confermare in tempi rapidi un’eventuale positività al contagio», ha evidenziato Merlani. «C’è una cellula di crisi che segue l’evoluzione dell’epidemia. È fondamentale che chi ha febbre e sintomi influenzali non vada in ospedale a far visita ad altri pazienti, né in casa anziani. E anche gli orari di visita saranno rivisti per tutelare le persone vulnerabili».

Le raccomandazioni

Restano valide le raccomandazioni igieniche di base:

- Lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone o con un disinfettante per le mani;

- Tossire o starnutire in un fazzoletto o, in mancanza, nella piega del gomito;

- Evitare il contatto con persone che presentano sintomi di malattie respiratorie;

- In caso di sintomi (disturbi respiratori, tosse o febbre), non uscite in pubblico e contattate immediatamente – dapprima per telefono – un medico o un ospedale.

- Coloro che avessero avuto contatti diretti con casi confermati o che si fossero recati in Cina negli ultimi 14 giorni e che presentassero tosse e febbre devono evitare di presentarsi spontaneamente in ospedale. Meglio rivolgersi esclusivamente per telefono al proprio medico di famiglia, al Servizio di guardia medica (091 800 18 28), o alla Centrale di soccorso 144 nei casi urgenti o ai Pronti soccorsi del Cantone (previo contatto telefonico).

- Le informazioni costantemente aggiornate sono disponibili sul sito web sia a livello cantonale: www.ti.ch/coronavirus, sia a livello federale: www.bag.admin.ch.

©CdT.ch - Riproduzione riservata