Coronavirus, oltre 5000 firme per la chiusura delle scuole

«A contatto con migliaia di altre persone, uno studente infetto può contagiare tutti attorno a sé senza accorgersene. Chiudere le scuole sarebbe un grande vantaggio anche per riuscire a tenere sotto controllo il virus. È difficile risalire a quanti altri studenti è venuto a contatto un infetto», si legge nell’iniziativa denominata «Chiudere le scuole in Ticino».

Il direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi ha fatto sapere che il Governo «ha preso atto della petizione, ma al momento non c’è nessuna indicazione che faccia pensare che questa misura sia necessaria». «Quando i bambini non vanno a lezione, vanno accuditi, ci vogliono forme alternative», ha aggiunto. «Ad occuparsene, spesso, sono i nonni, che potrebbero in caso di contagio essere più a rischio; oppure una mamma che si occupa di più bambini. Si tratta di opzioni che in verità aumentano il rischio di diffusione rispetto all’andare a scuola», ha concluso.