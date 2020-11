Il Consiglio di Stato organizza un momento informativo a Bellinzona per aggiornare la popolazione sulle misure in vigore nel Cantone Ticino per limitare la diffusione del nuovo Coronavirus.

Presenti all’incontro Norman Gobbi, presidente del Consiglio di Stato e Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento della sanità e della socialità.

IL VIDEO

LA CONFERENZA STAMPA

A nove mesi di distanza dal primo caso di COVID-19 registrato in Ticino, il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi segnala un rallentamento delle infezioni, sebbene questo non si rifletta ancora su decessi e ospedalizzazioni. Il Consiglio di Stato ha quindi deciso di prolungare le misure in vigore fino al 18 dicembre, che prevedono maggiori restrizioni rispetto al quadro federale per quanto riguarda gli assembramenti. Tutte le misure sono descritte in una nota esplicativa aggiornata consultabile sulla pagina www.ti.ch/coronavirus .

«Per la distribuzione del vaccino, dovremo aspettare ancora qualche mese, come ci ha spiegato il consigliere federale Alain Berset», ha detto Gobbi. «Abbiamo adattato molto velocemente le nostre abitudini e per questo ringrazio tutti i cittadini. Abbiamo cercato di limitare come possibile tutti gli effetti negativi e cerchiamo di evitare ancora un secondo lockdown. Siamo pronti come sempre ad intervenire in caso di bisogno. Dobbiamo mantenere la costanza sul lungo periodo perché la pandemia non si esaurirà con questa seconda ondata», ha detto Gobbi.

«Pensando al Natale, dobbiamo restare prudenti. Il primo pensiero ora va al venerdì del Black Friday, che non sarà concentrato su un solo giorno e si svolgerà tanto online. Il Governo invita a sostenere le attività locali ma e a continuare a rispettare tutte le misure di protezione e di comportamento, mantenendo la calma». Gobbi ha pure invitato la popolazione ad organizzarsi e prevedere con anticipo la «corsa ai regali».

I crediti emessi, ha ricordato il presidente del Consiglio di Stato, non saranno immediati perché sottoposti a verifica. Questo potrebbe mettere in difficoltà micro imprese, ma per questo ci sono anche i crediti ponte.

Il direttore del DSS Raffaele De Rosa, dopo essersi unito all’appello a mantenere la prudenza ha osservato che il Ticino, con misure meno restrittive rispetto ad altri Cantoni, «avrà bisogno di più tempo per vedere un rallentamento dei contagi». «Siamo sulla strada giusta», ha detto, «e la bontà delle misure è confermata dal prolungamento approvato dal Consiglio di Stato». «405 pazienti ricoverati è il picco raggiunto in primavera. Finora non abbiamo raggiunto questo valore, ma siamo arrivati a 382. L’evoluzione viene tenuta costantemente sotto controllo e il dispositivo di letti disponibili passa da 600 a 630. Il Consiglio di Stato ha pure provveduto a un adeguamento del dispositivo ospedaliero in merito al prestito di personale dalle altre cliniche private del cantone alla Clinica Luganese di Moncucco nel caso questa struttura avesse la necessità di aumentare ulteriormente i

letti disponibili», ha detto De Rosa. «Sappiamo che sarà un Natale diverso dagli altri. È importante rallentare: tornare nel piccolo, sostenere i piccoli artigiani e prendere così parte all’economia locale e di qualità che abbiamo tutti a cuore». Per quel che concerne il Natale, quindi, un rallentamento dell’evoluzione della pandemia potrebbe consentire un allentamento delle misure a partire dal 18, ma decisioni in merito saranno prese solo più avanti, in base allo sviluppo della situazione legata al coronavirus, ha detto Gobbi.

