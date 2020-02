Dopo il primo caso di coronavirus in Ticino, sono state montate e sono pronte da questa mattina le tendine della Protezione civile per il «triage» fuori dagli ospedali e dalla clinica di Moncucco a Lugano. L’obiettivo, ha spiegato ieri il medico cantonale Giorgio Merlani, è riuscire a da garantire un percorso diverso a eventuali casi sospetti. Chi si presenta all’ospedale con sintomi, non entrerà così in contatto con altri pazienti. Sono pure in allestimento ulteriori posti letto nelle strutture acute.