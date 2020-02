Potrebbero già arrivare in giornata i risultati delle analisi fatte sul paziente in osservazione alla clinica Moncucco per un possibile caso di coronavirus che, solo nel remoto caso in cui fosse confermato, si tratterebbe del primo in Ticino e in Svizzera. Il paziente in questione si è presentato verso le 14.30 di ieri al pronto soccorso della clinica luganese con tosse e febbre, dopo aver risposto affermativamente alla domanda che in questo periodo viene fatta di rito, ossia se si fosse recata in Cina nelle ultime settimane, la persona è stata trattenuta per svolgere le analisi necessarie. Nessun rischio è stato tuttavia corso dalle altre persone presenti in clinica in quel momento, ha assicurato il direttore della struttura Christian Camponovo ai microfoni della RSI.