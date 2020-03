Mesi di lavoro sbriciolati come fossero coriandoli. Per alcuni carnevali ticinesi, e con loro carri e guggen, l’annullamento dei bagordi come misura preventiva contro il propagarsi del coronavirus è stato una mazzata. Negli scorsi giorni a Biasca un consigliere comunale ha chiesto al Municipio di dare una mano con fondi pubblici alla società organizzatrice del regno di Naregna (che avrebbe dovuto chiudersi proprio la scorsa notte) e ai gruppi carnascialeschi del borgo, coprendo parte delle perdite. Da parte sua il Rabadan di Bellinzona, sfuggito per un pelo alla misura governativa, devolverà una somma a chi ha subito delle inevitabili perdite finanziarie, un importo complessivo che potrebbe aggirarsi intorno ai 30.000 franchi.