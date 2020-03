C’è lo spavaldo che va a tutte le feste, bacia e abbraccia chiunque senza farsi problemi e c’è il timoroso che si è auto esiliato azzerando ogni contatto sociale. In realtà, che lo si ammetta o meno, il coronavirus mette a dura prova la psiche di tutti. Parola di Lorenzo Pezzoli, responsabile dell’Unità di psicologia della SUPSI.

Lorenzo Pezzoli, qual è l’impatto psicologico del vivere in clima di contagio?

«Siamo in un periodo in cui percepiamo la minaccia in modo molto concreto. Su questo tema, in uno dei suoi ultimi saggi - Il disagio della civiltà - Freud aveva fatto una considerazione importante che può esserci di aiuto».

Cioè?

«Diceva che le minacce, per noi uomini, derivano fondamentalmente da tre cose: la prima è la natura, che può rivoltarsi contro di noi in vari modi. La seconda è la...