È un flusso ininterrotto di telefonate quello che sta giungendo in queste ore alla hotline appositamente istituita per le attività commerciali (0840/117.112 - anche raggiungibile via mail a attivita-commerciali@ti.ch ). Decine e decine di sollecitazioni da parte dell’utenza che in queste ore ha comportato anche un’estensione degli orari in cui gli operatori saranno a disposizione per fornire indicazioni puntuali: oggi la linea sarà disponibile fino alle 18 (non più solo fino alle 17 come inizialmente comunicato) e, a partire da domani, dalle 6 alle 22.