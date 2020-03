La sezione ticinese della Società svizzera degli impresari costruttori invita le imprese associate a chiudere i cantieri da lunedì 16 marzo. Lo riporta laRegione, spiegando che la proposta arriva in seguito all’introduzione di ingenti controlli ai confini sui lavoratori forntalieri, impiegati in gran numero nel settore edilizio. Nella comunicazione interna della Ssic-Ticino, firmata dal presidente Mauro Galli e dal direttore Nicola Bagnovini, si legge che «la situazione per l’entrata in Svizzera dei frontalieri è diventata inaccettabile e insostenibile, sia per i lavoratori, che impiegano 3-4 ore a passare la frontiera, sia per le imprese che segnalano pesanti ritardi per l’inizio della giornata lavorativa». E non solo, alcune aziende vicine al mondo della costruzione avrebbero fermato la loro attività, non garantendo più e le forniture di materiali alle imprese edili. La Ssic-Ticino consiglia alle imprese di chiudere i cantieri in concomitanza del ponte di San Giuseppe, che molte imprese hanno già in calendario, facendo capo alle ore flessibili e a vacanze residue concordate con i lavoratori. Si consiglia inoltre di fare richiesta delle indennità di lavoro ridotto. I partner sociali firmatari del contratto collettivo di lavoro cantonale (Ssic-Ti, Unia e Ocst) si incontreranno venerdì 13 marzo.