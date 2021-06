Mini, lo ricordiamo, lascerà la carica a fine agosto e per la sua successione erano pervenute dodici candidature, in seguito ridotte a cinque. Due candidati si erano ritirati prime delle audizioni davanti alla Commissione di esperti indipendenti, cinque in seguito a esse. Oltre a Respini, erano rimasti in corsa anche la giudice della pretura penale Sonia Giamboni Tommasini, i vice cancellieri della Corte dei reclami penali Carlo Iazeolla e Alessandra Mondada e la giudice del Tribunale penale federale Claudia Solcà.