«Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale». È questa la definizione di «stato di necessità» contenuta all’articolo 20 della Legge cantonale sulla protezione della popolazione.

A dichiarare e poi revocare uno stato di necessità su territorio cantonale è, proprio come avvenuto ieri, il Consiglio di Stato. La decisione è stata presa allo scopo di rallentare, se non limitare, la diffusione del contagio da coronavirus in Ticino e in ragione del fatto che, come cita l’articolo 20, «non è più possibile garantire con i mezzi ordinari la protezione e l’assistenza delle persone».