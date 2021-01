Cosa fare delle dosi di vaccino in eccesso a fine giornata? La questione è di grande attualità in questi giorni, anche a seguito delle polemiche sollevate nella vicina Italia dopo che alcuni medici a Modena hanno deciso di somministrare il siero rimasto inutilizzato ad amici e parenti. «Non è solo probabile, ma sicuro che a fine giornata ci sia qualche dose che avanza», chiarisce il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini. Partendo dalla campagna di vaccinazione avviata nelle case per anziani, infatti, Zanini spiega che «è stato chiesto agli istituti di raccogliere il numero delle persone che avevano intenzione di farsi vaccinare, ospiti e personale. Da qui ci è stata comunicata la somma di dosi di cui l’istituto necessitava. Poiché ogni flacone contiene 5 dosi di siero, siamo costretti ad...