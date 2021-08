Si sono presentati in 110, oggi, al mercato coperto di Giubiasco nella prima giornata aperta alle vaccinazioni della fascia tra i 12 e i 15 anni. Giovanissimi, eppure già così maturi da affermare, a somministrazione ultimata, che «anche a noi tocca fare qualcosa per uscire dalla pandemia». Eccoli, allora, in fila ad aspettare con mamma e papà di ricevere il preparato che sperano possa ridare loro un po’ di normalità. Anche in vista della ripresa dell’anno scolastico.

Libertà e altruismo

«Non poter vedere il viso dei miei compagni, coperto dalla mascherina, è stato pesante», racconta Leonardo, 15.enne di Castione. Oggi, lui era anche un po’ emozionato, ci ha confidato in sala d’attesa. «Chiedevo da mesi di potermi vaccinare, e non appena hanno dato il via libera non ho avuto dubbi». Così, dice, «spero di poter essere più libero». Anche Riccardo, 13.enne di Montagnola, non ci ha pensato due volte. «È una puntura come tante, ma sono felice di avere l’opportunità di proteggere me stesso e gli altri». Un’idea condivisa da Fiona, 15 anni, che di questo virus, come molti, non vuole più saperne. «Se non ci vacciniamo tutti non ne usciremo mai. Non voglio più rinunciare a vedere i miei cari e gli amici». Tra coloro che si sono annunciati non appena possibile, c’erano anche Simone e Giorgio, gemelli di 13 anni. «Noi il virus l’abbiamo conosciuto da vicino. E per colpa della COVID abbiamo perso la nostra nonna». Nella prima giornata dedicata agli adolescenti, «tutto è filato liscio», spiega Oliver Herrchen, comandante della Protezione civile del Bellinzonese. «Abbiamo dedicato loro tre box su sei, e abbiamo messo a disposizione una pediatra che potesse rassicurare e rispondere a eventuali dubbi di genitori e ragazzi».

«Buona» la risposta

In totale, finora, si sono annunciati circa 1.200 ragazzi, ossia il 10%. «Di questi, 1.050 hanno già ricevuto un appuntamento e le somministrazioni continueranno, in maniera scaglionata, fino a fine settembre», spiega Paolo Bianchi, direttore della Divisione della salute pubblica. L’obiettivo, per questa fascia d’età, non è immunizzare il maggior numero di adolescenti, ma offrire uno strumento di protezione in più, «e siamo soddisfatti di aver potuto dare questa possibilità a chi lo desidera». La risposta dei giovanissimi è considerata «buona», ma in generale in Ticino nelle ultime settimane la campagna vaccinale procede a rilento. «Siamo passati dall’avere più richieste di prenotazione rispetto alla disponibilità di vaccino, alla situazione opposta. Per dire: a inizio giugno, settimanalmente abbiamo toccato quota 28 mila somministrazioni, mentre la settimana scorsa siamo scesi a 11 mila, tra cui molti richiami. Questa settimana, quindi, il dato sarà ancora inferiore». Qualcosa, però, sembra muoversi. «Complice il ritorno di molti dalle vacanze, il crescente impiego del certificato COVID e la possibilità di scegliere la data dell’appuntamento, abbiamo registrato un aumento dell’interesse. Ora contiamo in media 350 iscrizioni al giorno, mentre a inizio luglio erano 150», dice Bianchi.

Il rischio per gli ospedali

In Ticino, finora, è completamente protetto il 52,9% della popolazione. Tra i più anziani, il tasso di copertura è superiore all’80%, mentre cala tra i più giovani: per la fascia tra i 35 e i 44 anni è del 51%, mentre tra 16 e i 24 si attesta al 43,6%. «Tra le diverse fasce d’età sotto i 50 anni non assistiamo a una diminuzione sensibile di vaccinati, e questo è positivo». Tuttavia, oltre a più della metà dei giovani, mancano ancora all’appello circa 13 mila over 65 e altrettanti over 55. «E superati i 65 anni, secondo le statistiche, rischia di finire in ospedale un contagiato su tre. Quindi, pur essendo pochi percentualmente, si tratta comunque di un numero consistente di persone che, a fronte di una variante in circolazione più contagiosa, potrebbero andare a sovraccaricare le strutture ospedaliere». L’invito è ancora una volta quello di non attendere oltre, e prenotare la vaccinazione. «Vorremmo cercare nuove iniziative per sollecitare gli indecisi. Parallelamente, da settembre intendiamo sviluppare anche un’offerta di prossimità per la vaccinazione, potenziando le somministrazioni negli studi medici e aprendo questa opzione anche nelle farmacie».

