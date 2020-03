Due grossi centri come Lugano e Locarno hanno sospeso la frequenza obbligatoria, altri Comuni minori pure. Mendrisio, invece, ha adottato una sfumatura diversa ma sempre in quella direzione. Cosa succede?

«Quello che non doveva succedere, ovvero il verificarsi di una situazione caotica, dove molte enti locali prendono decisioni contrarie a quanto stabilito dalle autorità. Così facendo non si fa altro che alimentare la confusione dei genitori, in un momento particolarmente difficile e delicato per il nostro cantone».

In casi come questi, i Municipi possono decidere autonomamente per quanto riguarda scuole elementari e scuole dell’infanzia?

«No, non possono. Non è di loro competenza sospendere la frequenza obbligatoria per le scuole comunali. Non è però questo il momento di pensare alle conseguenze giuridiche, anche perché i genitori che - per comprensibile prudenza - decidono di tenere i loro figli a casa non verranno certo inseguiti e multati. Semplicemente, il mandato della scuola è chiaro: insegnare. Non dobbiamo far sì che questi luoghi si trasformino in altro e perdano il loro scopo primario. L’obbligo di frequenza deve rimanere in essere».

Giudica come egoistico il comportamento adottato dai Municipi che hanno deciso di modificare l’obbligo di frequenza?

«Non voglio ora puntare il dito e lanciare accuse. Deve essere chiaro un messaggio: le scuole dell’obbligo devono rimanere aperte. In questo momento, io voglio badare al risultato, non alle polemiche o ai giudizi».

Sono in molti a essere confusi. Da un lato le autorità cantonali e federali dicono di non chiudere le scuole dell’obbligo. Dall’altra i singoli Municipi adottano altre misure.

«Bisogna essere chiari su questo punto: noi, come politici, ci siamo affidati al dottor Daniel Koch, massima autorità svizzera in materia di malattie trasmissibili. La nostra non è stata una decisione campata in aria, ma ragionata e dettata da persone altamente qualificate e specializzate. È logico, dunque, che il Consiglio di Stato abbia seguito le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità. Non abbiamo voluto certo fare come il Governo di Giuseppe Conte in Italia, che ha deciso di prendere il provvedimento della chiusura totale di tutte le scuole contro il parare del gremio scientifico».

Alcune sedi lamentano mancanza di personale docente, così come difficoltà nel reperire i supplenti. Come state gestendo questa situazione?

«Innanzitutto vorrei ringraziare tutte le docenti e tutti i docenti, così come tutto il personale scolastico. Li capisco, capisco il loro stato d’animo in una situazione tanto eccezionale. E sappiamo bene che ci sono delle criticità. Il mio Dipartimento sta lavorando per aiutare le sedi scolastiche. Ad esempio, abbiamo lasciato piena libertà alle scuole di dirottare docenti di alcune materie per sopperire alle assenze, oppure permettiamo di tenere lezioni in spazi più ampi, come le palestre o altri luoghi. Una cinquantina di docenti in formazione del DFA di Locarno, inoltre, è disponibile per dare supporto dove necessario».

Sabato incontrerà tutti i Municipi per chiarire la situazione. È verosimile pensare di tornare sulla decisione sulle scuole presa mercoledì dal Consiglio di Stato?

«L’obiettivo dell’incontro è quello di trovare una soluzione condivisa a partire da quanto deciso dal Consiglio di Stato. Dobbiamo renderci conto che bisogna remare tutti nella stessa direzione. Soprattutto, in questo momento, non bisogna creare confusione. Il messaggio che voglio far passare è che la scuola è aperta e che, pur in una situazione eccezionale e difficile, appena possibile essa intende tornare a svolgere la propria missione, insegnare».

