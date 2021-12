«Il Consiglio federale ha deciso di non decidere». Il dottor Mattia Lepori, vice capo dell’area medica dell’ECO non nasconde la propria delusione. «Il mio parere da medico, da tecnico, è che abbiamo bisogno di decisioni. Mi ha fatto davvero sorridere che la parola ‘‘tempestività’’ sia stata pronunciata numerose volte. Non c’è nulla di tempestivo in queste decisioni», commenta Lepori. In effetti, per il momento, l’unica data certa è quella del 14 dicembre, quando scadrà la consultazione. Poi, il Consiglio federale potrebbe esprimersi mercoledì, oppure attendere ancora fino a venerdì prossimo. «In questo momento, avremmo avuto bisogno di una decisione in tempi brevi, non di perdere un’altra settimana. Siamo in una situazione di crisi, credo davvero che sia stato concesso troppo tempo».

Il medico si dice anche scettico sulla prima variante messa in consultazione. «Una variante già poco incisiva. E che oltretutto, se si aspetta ancora a introdurla, non farà altro che riportarci al punto di partenza». «Mi rendo conto - prosegue Lepori - che in gioco ci sono implicazioni politiche, economiche e sociali, e non ho la competenza per giudicare. Però, in questo momento, i Paesi vicini ci stanno dimostrando quali sono le due piste da seguire: una chiusura breve e intensa come quella dell’Austria - per la quale saremmo ancora in tempo - oppure la via scelta dall’Italia. Per quest’ultima, però, siamo ormai in ritardo, avremmo dovuto essere molto più rigidi quando il numero di contagi era basso». Da un punto di vista strettamente medico, «per abbassare il numero di contagi in maniera significativa rimangono solo misure più incisive rispetto a quelle proposte nella prima variante».

Trasferimento dei pazienti

Troppo tardi, secondo Lepori, anche per applicare la solidarietà tra i cantoni a livello ospedaliero. Al momento, infatti, la situazione in Ticino appare più favorevole, mentre nel resto del Paese la pressione sul sistema sanitario è ormai elevata. «Ma se dovessimo introdurre le misure solo fra un paio di settimane, queste disparità cantonali saranno ormai annullate. Di conseguenza, non si potrà più mettere in atto questo meccanismo e ogni cantone dovrà andare avanti per conto suo». A meno di un ribaltamento della situazione, «anche il Ticino fra un paio di settimane non potrà più accogliere pazienti da oltre Gottardo. E noi non potremo più contare sull’aiuto degli altri. Si è persa una opportunità».

