COVID-19 e società sportive, gli iscritti tardano a ritornare

Gli allentamenti decisi dal Governo danno respiro a club e associazioni ma le difficoltà non sono finite – Utenti e abbonati faticano a ritrovare la via per palestre e sale d’allenamento e chi gestisce i sodalizi soffre la mancanza di nuove entrate – Meno disagi per chi pratica il tennis: «C’è tanta voglia di tornare in campo»