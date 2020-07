Il tema della presenza della criminalità organizzata nel nostro Paese e in particolare in Ticino è tornato di stretta attualità dopo il blitz antimafia della scorsa settimana che ha portato a perquisizioni in quattro cantoni, tra cui il Ticino, e a un arresto nel canton Argovia.

Alla luce della vasta operazione condotta da Svizzera e Italia, Fonio e Bignasca ritengono «urgente» ritornare su un punto già sollevato in un’interrogazione del 30 maggio 2017, ovvero la «decentralizzazione del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) a livello regionale per le inchieste relative alla lotta alla mafia». Ricordando l’ottima collaborazione tra l’MPC, la Fedpol e il nostro Cantone, il Consiglio di Stato aveva risposto che una decentralizzazione non era ritenuta necessaria, ma per i due deputati questo è uno scenario da concretizzare.