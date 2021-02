«Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato», cantava Ornella Vanoni in una celebre canzone in cui inneggia a quei peccatucci da concedersi ogni tanto che fanno così bene al cuore. E di peccati, soprattutto quelli di gola, durante i lockdown ce ne siamo concessi eccome. Nel caso qualcuno si sia sentito per questo particolarmente in colpa, possiamo parzialmente consolarvi dicendo che i vostri acquisti compulsivi di barrette e tavolette di cioccolata hanno sicuramente fatto bene, perlomeno al settore.

Richiesta internazionale in calo

Sì perché, come per molti altri tipi di prodotti, anche il più tipico dei dolci svizzeri ha vissuto un 2020 difficile. La mancanza di turisti, la chiusura dei negozi a loro dedicati e il massiccio calo delle esportazioni hanno infatti obbligato anche i produttori di cioccolato a innovarsi e reinventarsi, inclusi i rappresentati ticinesi di questo mondo.

Le ticinesi corrono al riparo

«Il prodotto non è cambiato - ha asserito il CEO di Cima Norma Abouzar Rahmani - ma il modo di venderlo si è dovuto adeguare ai tempi che corrono». Continuare a puntare sulla qualità è stata anche la strategia di Chocolat Stella, ci ha spiegato la direttrice Alessandra Alberti. Ed è proprio con queste due aziende, che hanno sede in Ticino, che abbiamo affrontato il tema per capire se la tendenza al calo nel consumo nazionale e internazionale di cioccolato si riflette anche nel nostro cantone.

Healthy e gourmet: gli estremi sono quelli che piacciono di più

«Il cioccolato presente nella grande distribuzione non ha cambiato forma né sostanza», ci svela Rahmani, «abbiamo però notato nel corso del 2020 che nella scelta dei consumatori sono spiccati i cosiddetti healthy snacks e il cioccolato veramente gourmet: in sostanza in due opposti». Anche la storica azienda bleniese, che oggi ha la sua sede nel Mendrisiotto, conferma il calo di produttività che supera il 10% registrato anche a livello nazionale e internazionale nell’anno della COVID, ma non si arrende semplicemente ad aspettare che il momento passi. «È giusto pazientare - ci dice il CEO - ma la situazione non tornerà comunque quella che era prima della pandemia, quindi abbiamo deciso di orientarci verso l’e-commerce e l’innovazione con nuovi prodotti della nostra società cappello Domani Food. Abbiamo deciso di avere un approccio che si adatti alle nuove tendenze e alle nuove abitudini di acquisto che cambiano e finora abbiamo avuto buoni riscontri».

Mancanza di turisti ma meno in Ticino

Per quanto riguarda la mancanza dei turisti, questa ha sicuramente avuto il suo effetto a livello complessivo. In Ticino, tuttavia, è andata meno peggio di quanto si potesse inizialmente immaginare. «Il fatto che molti svizzeri abbiano deciso di passare le proprie vacanze nel nostro cantone ha permesso, soprattutto nel corso dell’estate, di avere una buona richiesta di merce all’interno dei negozi specializzati in prodotti locali come ad esempio Gusto Ticino.

Tra innovazione e solidarietà

«La chiusura delle attrazioni turistiche o degli aeroporti ci ha penalizzati molto», ha ribadito Alessandra Alberti di Chocolat Stella. «Avevamo ad esempio un grosso compratore che ordinava grosse quantità di cioccolatini raffiguranti luoghi tipici svizzeri e che a partire da marzo non ci ha più richiesto nemmeno un cioccolatino». Ciò nonostante, spiega ancora Alberti la cui azienda fa anche parte dell’associazione di categoria ChocoSuisse, la produzione non si è mai fermata. «Certo, abbiamo ridotto le quantità, ci siamo attrezzati per lavorare nel rispetto delle norme e abbiamo ricalibrato la produzione in funzione della richiesta, ma non ci siamo mai arenati».

«Per non sprecare i prodotti che rischiavano di restare invenduti li abbiamo donati a ospedali e case anziani»

In primavera, per esempio, racconta ancora la direttrice, avevamo pronta una quantità considerevole di prodotti legati alla Pasqua ma, con il negozio chiuso, rischiavamo di restare con il magazzino pieno di merce invenduta. Abbiamo quindi deciso, anche come gesto di gratitudine, di donare i dolci pasquali a ospedali e case anziani.

Continuare a puntare sulla qualità

Nel complesso, malgrado ancora non ci siano cifre definitive, anche per Chocolat Stella, la produzione del 2020 ha segnato una riduzione del 10-15%. Per quel che riguarda il futuro, Alberti a pochi dubbi: bisogna continuare a concentrarsi sulla qualità del prodotto e non dimenticarsi dell’importanza dell’innovazione. «Gli anni passati partecipavamo alle fiere internazionali e conoscevamo così i partner, oggi succede tutto sulla rete. È così che manteniamo i contatti con i clienti e raggiungiamo quelli potenziali: ci siamo dovuti adattare in breve tempo a nuovi sistemi ma è l’unica via da percorrere in attesa di tornare a fare visita ai partner in giro per il mondo che rappresentano la fetta più grossa del nostro mercato».

