«Nell’ambito dell’emergenza sanitaria il Governo ha reagito nell’ambito dell’emergenza sanitaria mettendo in campo tutte le forze e le competenze possibili e necessarie per tutelare la salute collettiva. Le donne sono state e sono tutt’ora presenti nei diversi tavoli di lavoro che hanno contribuito alla presa di decisioni relative alla gestione pandemica e continuano ad esserlo ad esempio all’interno del gruppo strategico per il rilancio economico post-emergenza COVID-19». È quanto si legge nella risposta del Consiglio di Stato all’interpellanza del 30 ottobre in cui le deputate Tamara Merlo e Maristella Patuzzi (Più Donne) pongono una serie di interrogativi inerenti la seconda ondata pandemica, con particolare riferimento all’inclusione delle donne nei processi decisionali e nelle azioni di rilancio.

Nella risposta all’atto parlamentare, il Governo fa presente che la promozione della parità di genere a tutti i livelli è un obiettivo che sta perseguendo. «Ad esempio», si legge, «nell’ambito del gruppo strategico per il rilancio economico post-emergenza COVID-19 è stata posta attenzione alle questioni di genere e alla rappresentanza femminile». Nelle prossime settimane, inoltre, il gruppo incontrerà una delegazione di esperte della Federazione Associazioni Femminili Ticino Plus (FAFTPlus) che riferirà in merito al tema Impatto del COVID-19 sul lavoro femminile in Ticino: Come scongiurare danni economici permanenti.