La Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio ha reso noto, attraverso un comunicato odierno, di aver formalizzato, nella sua maggioranza, una segnalazione al comitato del Consiglio regionale della CORSI e al Consiglio del pubblico «per stigmatizzare l’operato della RSI», si legge nella nota. «In due occasioni successive, nell’ambito della trasmissione informativa Il Quotidiano in relazione alla nomina di 20 Procuratori pubblici, (la RSI, ndr.) ha trasformato un proprio cronista in esperto, permettendogli di proferire, senza il benché minimo contraddittorio, affermazioni gravemente faziose e infondate che delegittimano in modo gratuito e inqualificabile il serio e approfondito lavoro svolto dalla Commissione e finanche l’agire dell’intero Parlamento cantonale», conclude la Commissione nel comunicato.